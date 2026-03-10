Svizzera, bus prende fuoco: 6 morti e 5 feriti

È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell'incendio ad un bus a Kerzers, nel canton Friburgo, in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. A causare l'incendio sull'autobus postale sarebbe stato «un uomo che si è dato fuoco». A scriverlo è il sito del quotidiano svizzero Blick riportando le parole di un testimone in uno dei video che il giornale ha ricevuto. Nel video, all'uomo con il volto coperto di fuliggine viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all'interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari riferiscono la stessa cosa. Queste dichiarazioni non sono state ancora confermate dalla polizia.