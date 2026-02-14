Svizzera, 11 feriti per un'esplosione in una sfilata di Carnevale

Undici persone sono rimaste ferite durante una sfilata di carnevale tenutasi nel pomeriggio a Le Châble, nel Canton Vallese, in Svizzera: lo ha riferito la polizia cantonale in un comunicato, spiegando che l'incidente è stato provocato da un'esplosione fortuita su un carro con una macchina spara-coriandoli avvenuta «poco prima delle 15». Sotto la direzione della procura, aggiunge la nota, la polizia ha aperto un'inchiesta per «determinare le circostanze esatte dell'episodio». Le persone ferite sono state «prima soccorse sul posto e poi trasportate in diversi ospedali della regione». Le autorità sanitarie invitano le persone presenti al momento dell'incidente a «contattare il proprio medico curante in caso presentassero disturbi dell'udito, come fischi persistenti, entro 24 ore».