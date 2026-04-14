Sudan, Save the children: servono aiuti per 17 milioni di bambini

Tre bambini al minuto sono nati in mezzo alla guerra negli ultimi tre anni e due terzi della popolazione infantile ha urgente bisogno di assistenza umanitaria

Tre bambini al minuto sono nati in mezzo alla guerra negli ultimi 3 anni, mentre aumentano i decessi materni e i servizi sanitari peggiorano. E 17 milioni di bambini - circa due terzi della popolazione infantile del Paese - hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Lo si legge in una nota du Save the Children che chiede un'azione internazionale immediata per porre fine alla violenza nel Paese, proteggere l'assistenza sanitaria e i civili e garantire un accesso umanitario senza ostacoli, poiché il conflitto continua a devastare vite e a mettere a rischio un'intera generazione di bambini.