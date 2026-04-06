Spazio, ultima fase per Artemis prima del volo intorno alla Luna

Gli astronauti della missione Artemis 2 sono entrati nella “sfera di influenza lunare”, ultima fase che precede il loro volo intorno alla Luna. Lo ha annunciato la Nasa. La navetta Orion che trasporta l'equipaggio - tre americani e un canadese - è arrivata al punto in cui l'attrazione gravitazionale della Luna prevale su quella della Terra. Questa forza gravitazionale la avvicinerà al corpo celeste e la farà orbitare intorno, prima di darle lo slancio necessario per riportarla verso il nostro pianeta senza ulteriore propulsione.