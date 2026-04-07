Spari davanti al consolato israeliano a Istanbul, due morti e un arresto

Due persone sono morte e due agenti di polizia sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta davanti al consolato israeliano di Istanbul. Il terzo assalitore è stato arrestato dalle forze di sicurezza turche. I tre erano armati di fucili di precisione e al momento non è noto se avessero come obiettivo il consolato. Il palazzo, che si trova nel quartiere di Besiktas, attualmente è vuoto. Infatti, il personale diplomatico ha lasciato Istanbul dopo lo scontro tra Ankara e Israele sulla guerra a Gaza.