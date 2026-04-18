Sparatoria nella notte nella Bergamasca: uccisi due uomini di nazionalità indiana

Il fatto è avvenuto a Covo, all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera della comunità sikh. Ci sarebbero persone in fuga

Notte di sangue a Covo, nella Bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Sui fatti indaga la Procura di Bergamo.

Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di due uomini di nazionalità indiana, uccisi a colpi di pistola. La sparatoria sarebbe avvenuta poco prima della mezzanotte, in via Campo Rampino, nella zona industriale del paese, all’esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera sikh, il tempio «Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji».