Sparatoria in Michigan, nel mirino una sinagoga e una scuola ebraica

Una persona si sarebbe schiantata con l'auto contro l'edificio religioso, poi sarebbe entrata armata

C'è stata una sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo ha riferito la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c'è anche una scuola. Contro la sinagoga si sarebbe schiantata un'auto. Sono almeno un centinaio le macchine della polizia dispiegate nelle zona.

Una densa colonna di fumo nero è stata vista alzarsi alcuni minuti fa dal tetto della sinagoga di West Bloomfield, Detroit, in Michigan. Tutte le strade attorno sono state chiuse al traffico. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai media locali, ma non ancora confermate, una persona si sarebbe schiantata con un veicolo all'ingresso del Tempio Israel, poi sarebbe uscita armata per entrare dentro l'edificio.