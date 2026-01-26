Sparatoria a Milano, morto un 28 enne di origini marocchine
È successo nel quartiere Rogoredo, dietro il boschetto conosciuto per lo spaccio di droga. L'uomo aveva precedenti per spaccio
January 26, 2026
È un cittadino marocchino di 28 anni con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati l'uomo ucciso da un poliziotto nel tardo pomeriggio in via Impastato a Milano. Secondo quanto si è saputo, gli agenti stavano facendo dei controlli antidroga nella zona di Rogoredo, nota per il fenomeno, sia in borghese, sia in divisa. Stavano decidendo se arrestare uno dei controllati quando il 28enne si è avvicinato, ha estratto una pistola, si scoprirà poi a salve, e l'ha puntata agli agenti uno dei quali ha reagito sparando e colpendolo alla testa. L'uomo è morto pressoché all'istante.
