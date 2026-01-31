Sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024

Sono della 32enne Daniela Ruggi, scomparsa a Modena il 19 settembre del 2024, i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla giovane e alla madre. Ruggi era scomparsa dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Sassuolo in seguito ad un malore e riaccompagnata alla sua abitazione di Vitriola, dove viveva da sola, da un'ambulanza di volontari. All'interno della torre il primo gennaio erano stati trovati un teschio, una ciocca e un reggiseno. A sporgere denuncia per la sua scomparsa era stato il sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini. Dopo che le ricerche fatte a Vitriola e nei territori limitrofi non avevano dato esito, il rinvenimento fatto a inizio anno da due escursionisti entrati nell'antica torre: il teschio, hanno riferito, era appoggiato su una trave. I resti sono stati successivamente inviati a Milano per essere esaminati dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo e in questi giorni sono arrivati gli esiti che non lasciano più dubbi: Daniela Ruggi è morta e fra le principali ipotesi resta quella di un omicidio. Finora c'è un unico indagato, Domenico Lanza. L'uomo è finito nel mirino dei pm dopo aver mostrato in diretta tv alcuni indumenti intimi di Ruggi custoditi nella propria auto. Ha ammesso di frequentare la 32enne, ma ha ribadito più volte di non c'entrare nulla con la sua scomparsa.