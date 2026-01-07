Soccorso un barcone con 143 migranti alle Canarie, fra loro un morto e sei feriti

Una persona è stata recuperata senza vita e sei sono state trasferite in ospedale con gravi sintomi di ipotermia nel salvataggio di un barcone con 143 migranti a bordo, intercettato ieri al largo dell'isola di La Gomera alle Canarie. Secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza, sull'imbarcazione, localizzata da mezzi del Salvataggio marittimo a 26 km da La Gomera, la più piccola e lontana dell'arcipelago, viaggiavano 143 persone di origini subsahariane, fra le quali almeno 72 adolescenti fra i 16 e i 17 anni, e 8 donne. Uno dei migranti è stato ritrovato senza vita. Soccorsi dai mezzi del Salvataggio e della Guardia Civile, le persone di origini subsahariane sono state fatte sbarcare nel porto di San Sebastian, a La Gomera, dove sono state assistite dai volontari della Croce Rossa. Sei dei migranti, fra i quali tre minorenni, per i gravi sintomi di ipotermia sono stati trasferiti in ospedale. Gli ingressi di migranti irregolari in Spagna sono calati nel 2025 del 40%, il dato più basso dal 2019, soprattutto per il crollo della rotta verso le Canarie (-60%), dopo gli accordi di cooperazione con Paesi africani, come Gambia, Senegal e Mauritania, secondo l'ultimo bilancio del ministero dell'Interno. Al 15 dicembre scorso erano state 35.935 le persone migranti giunte via mare alle coste spagnole, con un aumento dei flussi verso Ceuta e Melilla e dalla rotta algerina verso l'arcipelago delle Baleari.