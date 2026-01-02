Slavina colpisce 4 escursionisti nel Cuneese, un morto

Una valanga ha travolto quattro persone nei pressi del rifugio Bonelli, in provincia di Cuneo. Un escursionista è morto, due sono rimasti feriti e sono in codice rosso mentre uno è in codice verde, con lievi lesioni. Sul posto, i soccorsi continuano le ricerche di eventuali altri dispersi. Tre elicotteri dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di finanza stanno sorvolando l'area dove oggi pomeriggio, poco dopo le 13, si è registrato il distacco di un'importante massa di neve, in alta Valle Maira.

Altre squadre da terra stanno raggiungendo l'area, che si trova a oltre 2300 metri di quota. L'area, compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso, è interessata da vento forte, che sta rendendo difficili le operazioni di soccorso. Proprio questa mattina, nella vicina valle Varaita, l'elicottero del Vigili del fuoco era già stato chiamato a intervenire per liberare due scialpinisti francesi, bloccati all'interno di un bivacco, a 2648 metri di altitudine, dopo che il forte vento aveva accumulato la neve contro la porta del bivacco, impedendone l'uscita.