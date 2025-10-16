Sinner batte Djokovic: è finale con Alcaraz

Prima lo spagnolo re del ranking, poi l’italiano numero 2 del mondo. Come nel 2024 e come tante altre volte in sfide che hanno messo in palio grandi tornei e punti ATP, anche quest’anno la finale del “ricchissimo” torneo-esibizione 6 Kings Slam (a parte i milioni, niente in palio) sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, sarà tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’altoatesino raggiunge il rivale nell’ultimo atto battendo in due set il serbo Novak Djokovic (n. 5) con il punteggio di 6-4, 6-2. In precedenza lo spagnolo, numero 1 del mondo, si era imposto sullo statunitense Taylor Fritz, quarto nel ranking internazionale, con lo stesso score: 6-4, 6-2.