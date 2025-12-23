Sindaco di Cervia lascia dopo accuse di maltrattamenti

Si dimette ma respinge le accuse. Il gip ha rigettato la richiesta di custodia in carcere della Procura, definendo le dichiarazioni della moglie «attendibili»

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie. «In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l'istituzione comunale merita», scrive nella lunga nota in cui «con profondo dolore» annuncia la rinuncia all'incarico che esercita da giugno del 2024 e ribadisce «la totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza». Il gip ha rigettato la richiesta di custodia in carcere della Procura di Ravenna, definendo le dichiarazioni della moglie di Missiroli «complessivamente attendibili».