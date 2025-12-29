Sì della Camera alla fiducia sulla manovra
di Redazione
I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Domani la votazione finale
December 29, 2025
L'Aula della Camera ha confermato la fiducia chiesta dal governo sulla manovra. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani.
Le votazioni riprenderanno alle 22 con l'esame sullo stato di previsione e, a seguire, con l'esame degli ordini del giorno, oltre 200. La seduta proseguirà in notturna. Previsto per l'ora di pranzo di domani il voto finale.
