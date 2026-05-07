Si attende risposta di Teheran a proposta Usa su fine guerra, nucleare e Hormuz

L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta americana per la fine della guerra, consegnando la sua risposta ai mediatori. Lo ha riferito alla Cnn una fonte regionale, sottolineando che entrambe le parti stanno facendo progressi verso un accordo per porre fine alla guerra. L'annuncio arriva dopo che il presidente americano Donald Trump aveva detto che gli Stati Uniti hanno avuto "colloqui molto positivi" con l'Iran nelle ultime ore. Una fonte pachistana ha riferito ad Al Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando così la notizia della Cnn. Sempre l'emittente saudita ha riferito che sono in corso colloqui volti alla graduale apertura dello Stretto di Hormuz, aggiungendo che nelle prossime ore si attendono notizie riguardanti le navi bloccate.