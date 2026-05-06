Sgominata banda di spacciatori legata al clan Di Lauro, 14 arresti

Un gruppo di narcotrafficanti legati al clan Di Lauro, in contatto con la mafia albanese, dalla quale acquistava la droga, è stato sgominato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli che, al termine delle indagini coordinate dalla Dda, hanno arrestato 14 persone. A capo del gruppo malavitoso, c'era Raffaele Paolo, 55 anni, che dopo la sua scarcerazione, risalente al 29 settembre 2019, era tornato a coordinare i pusher per la vendita al dettaglio e anche a domicilio di cocaina e hashish stipulando anche accordi con altri gruppi presenti a Napoli, esportando droga anche nella provincia di Reggio Emilia. Tra gli arrestati figurano organizzatori, spacciatori e corrieri.

L'inchiesta riguarda gli anni tra il 2020 e il 2023 e i reati contestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Il gruppo era ricondiucibile a Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro e, pur essendo operativo a Secondigliano, è riuscito, tra il 2019 e il 2020 a rifornire di droga anche il quartiere Vasto-Arenaccia. Durante le indagini sono stati sequestrati anche diversi chilogrammi di droga tra cocaina ed hashish.