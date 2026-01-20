Sfregia la compagna con un coltello: uomo arrestato nel Torinese

Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno, in provincia di Torino. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della Procura, che ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio risale all'11 gennaio. Le lesioni al viso dalla donna, una 22enne che lavora come intrattenitrice in un locale notturno, sono permanenti.

Secondo quanto è stato ricostruito, la sera dell'11 gennaio, dopo cena, si è verificato uno dei frequenti litigi tra l'uomo e la donna. Quest'ultima avrebbe percosso il compagno per prima, poi gli avrebbe sottratto il portafogli, nascondendolo negli slip, e si sarebbe chiusa in bagno: l'arrestato avrebbe sfondato la porta e nel tentativo di recuperare i documenti avrebbe vibrato dei fendenti ai vestiti; quindi avrebbe ferito al volto la donna, che è riuscita ad allontanarsi. A chiamare le forze dell'ordine è stato l'amico che ospitava la coppia in casa propria e che ha assistito all'intera scena.