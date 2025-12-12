È accaduto in Lomellina, dove una donna è stata tenuta nascosta in casa da un uomo. I poliziotti l'hanno trovata in stato di choc

Segregata e picchiata, invia la posizione con il gps e si salva

Per un'intera giornata una donna è stata tenuta segregata e picchiata in una casa di Remondò, frazione di Gambolò, in Lomellina.

A salvarla è stato un amico, al quale la vittima ha inviato dal telefonino la propria posizione tramite il sistema gps. L'uomo si è rivolto al 112, chiedendo aiuto. La polizia ha raggiunto in breve tempo l'abitazione.

Gli agenti hanno trovato all'interno dell'abitazione un uomo di 32 anni, di origine marocchina, che ha cercato di impedire loro l'ingresso. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato la donna in stato di choc, con ferite e lividi sulle braccia e al volto. Trasportata all'ospedale di Vigevano, è stata giudicata guaribile in 20 giorni.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'episodio. La posizione dell'uomo che ha tenuto segregata la donna in casa è al vaglio degli inquirenti.