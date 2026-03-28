Secondo attacco degli Houthi contro Israele

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato in serata che il gruppo armato yemenita, sostenuto e finanziato dal regime iraniano, ha condotto una «seconda operazione militare» contro Israele «utilizzando missili da crociera e droni contro diversi siti vitali e militari», e ha aggiunto che l'attacco «coincide con le operazioni militari condotte da Iran e Hezbollah in Libano». Saree ha detto che gli Houthi continueranno a condurre operazioni militari nei prossimi giorni fino a quando Israele «non cesserà i suoi attacchi e la sua aggressione». Gli Houthi avevano attaccato Israele in mattinata con una raffica di missili balistici, per la prima volta dall'inizio del conflitto.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che un drone è stato abbattuto sopra Eilat (località turistica nel sud di Israele) e che, in precedenza, un missile da crociera proveniente dallo Yemen era stato intercettato prima di raggiungere i confini israeliani.