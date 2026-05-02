Scout, Scoppola confermato presidente nazionale Agesci

«Di fronte a un contesto caratterizzato da polarizzazioni di visioni e da dinamiche che richiedono attenzione, ascolto e mediazione, l’Associazione riconosce nell’educazione il luogo in cui queste sfide possono essere accolte, interpretate e trasformate. È nella relazione educativa, infatti, che prendono forma le nostre scelte di pace, di giustizia, di legalità e di cura del Creato: una relazione che chiede ascolto attento della realtà, conoscenza delle persone e capacità di rileggere costantemente il metodo perché resti vivo e generativo». Così si è espresso Francesco Scoppola, confermato presidente del Comitato nazionale dell'Agesci, dal Consiglio generale riunito a Bracciano, in provincia di Roma. Eletti anche Francesca Mastroianni, Incaricata nazionale al Coordinamento metodologico, Cristina Bernieri e Luca Piai, componenti della Commissione economica nazionale, Paolo Giacobbe, Lucilla Botti e Luca Pelagatti, componenti del Collegio nazionale di controllo e Luca Brignone, componente del Collegio giudicante nazionale.

Durante i lavori è stato ricordato il cammino degli ultimi mesi: dalla definizione del Profilo vocazionale del Capo ai diversi percorsi avviati delle Branche che vedranno il culmine nei prossimi eventi nazionali; dalle tante iniziative in favore della pace – come Staffetta di pace, il Giubileo della Speranza in Ucraina, la grande partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, passando per l’accoglienza di giovani scout ucraini – alle diverse esperienze sulla custodia del creato e sull’ecologia in coordinamento con Legambiente e il CNR, al continuo lavoro sull’Educare alla vita cristiana.