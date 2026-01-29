Scosse di terremoto in provincia di Palermo e nell'Aquilano

Serie di scosse di terremoto in provincia di Palermo, con epicentro nel paese di Blufi. La prima scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 20,42 di giovedì. La seconda all’1,39 della notte, di magnitudo 2.3, e una terza, di magnitudo 3.7, alle 2 di venerdì. Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra Abruzzo e Lazio. La scossa è avvenuta alle 00:54 con epicentro a Campotosto, nell'Aquilano, ad una profondità di 12 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Capitignano e Montereale, sempre nell'Aquilano. A 9 chilometri si trova il comune di Amatrice, nel Reatino. Non si segnalano danni a persone e cose in entrambi i sismi.