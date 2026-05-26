Scontro tra uno scuolabus e un treno in Belgio: 4 morti

Vi sono diversi morti nello scontro di questa mattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali, in Belgio. Secondo i media belgi, sul pulmino al momento dell'incidente c'erano sette scolari, un accompagnatore e l'autista. Lo scontro è avvenuto al passaggio a livello di Buggenhout. Secondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, hanno perso la vita due adolescenti, l'autista e l'accompagnatore. "È una tragedia", ha dichiarato, "il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche ai feriti e alle loro famiglie". "Mi si è spezzato il cuore nell'apprendere dell'incidente tragico tra un treno e un autobus scolastico a Buggenhout oggi. Le mie piu' sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi, l'Europa piange con il Belgio". Cosi' su X, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commenta il tragico incidente che ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno. Dalle informazioni diffuse dal ministero dei trasporti sono morti 2 adolescenti e due adulti che viaggiavano sullo scuolabus.