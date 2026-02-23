Scandalo Epstein, arrestato l'ex ambasciatore Mandelson. «Abuso d'ufficio»

La notizia è stata diffusa da Sky News, che ha mostrato le immagini del fermo dell'uomo mentre lasciava la sua abitazione e saliva su un'auto di Scotland Yard

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News, che ha mostrato le immagini di Mandelson mentre lasciava la sua abitazione e saliva su un'auto di Scotland Yard.

Dopo l'ex principe Andrea, anche Mandelson è stato fermato per abuso d'ufficio. Dal canto suo, la polizia londinese ha riferito genericamente che un uomo di 72 anni è stato fermato a un indirizzo nel quartiere londinese di Camden e quindi è stato condotto in una stazione di polizia per essere interrogato. L'arresto segue l'esecuzione di mandati di perquisizione in due proprietà nelle aree di Wiltshire e Camden. Mandelson - coinvolto nel caso Epstein - ha sempre in precedenza respinto ogni accusa di illecito.