Salvini precetta lo sciopero aereo del 16 febbraio e 7 marzo

Precettato lo sciopero aereo del 16 febbraio e 7 marzo per non danneggiare l'immagine dell'Italia alle Olimpiadi, Il ministro del Trasporti Matteo Salvini infatti ha preso questa decisione «per non danneggiare un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti durante le Olimpiadi». Il responsabile del dicastero si è impegnato «con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti dopo la fine delle Paralimpiadi». I sindacati però contunuano per la loro strada. La Uil ricorda che «le ragioni dell'astensione, ovvero il rinnovo del contratto, sono in piedi da 20 mesi, nessuno ci ha convocato prima».