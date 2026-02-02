Sale a 41 il bilancio delle vittime: morto sabato un 18enne svizzero ricoverato a Zurigo

Sale a 41 vittime il tragico bilancio della strage di Crans-Montana. Si è saputo ieri che domenica un cittadino svizzero di 18 anni è morto in ospedale a Zurigo", ha dichiarato in una nota la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. "Il bilancio delle vittime dell'incendio al bar 'Le Constellation' del 1 gennaio 2026 è ora salito a 41, ha aggiunto, precisando che non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini". Numeri che si aggiornano nelle ore in cui il Papa, in un messaggio in occasione della messa di trigesimo, invoca per i familiari e amici "la speranza di rivedere un giorno coloro che avete perduto, la speranza anche che, anche quaggiù, un nuovo giorno sorga per voi e che la gioia torni nei vostri cuori". La conferma ufficiale è arrivata dal Canton Vallese: il ragazzo deceduto sabato scorso, Alexis Bollag, giocava a basket nelle giovanili del Pully Lausanne, club professionistico iscritto alla Swiss Basketball League.