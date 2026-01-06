Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione Trump contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza delle discussioni. Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell'amministrazione alla leadership del Congresso sull'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell'amministrazione per il futuro del Paese. Secondo le fonti, Rubio ha parlato per la maggior parte del tempo.

Le osservazioni di Rubio sono seguite a una domanda del leader della minoranza dem al Senato, Chuck Schumer, che ha chiesto se l'amministrazione Trump stesse pianificando l'uso della forza militare anche in altri luoghi, tra cui il Messico e la Groenlandia, ha riferito una delle fonti. Durante il briefing, Rubio ha minimizzato l'ipotesi che gli Stati Uniti possano impadronirsi della Groenlandia con la forza, secondo persone a conoscenza dell'incontro. Non è chiaro se Rubio intendesse rassicurare i legislatori, ma l'amministrazione Trump ha da tempo segnalato di voler convincere la Danimarca a cedere il controllo della Groenlandia, la più grande isola del mondo. Funzionari statunitensi ed europei, scrive il Wsj, affermano di non aver visto segnali che la Casa Bianca stia preparando un'invasione militare della Groenlandia.

Il senatore repubblicano Lindsey Graham, un convinto alleato di Trump al Congresso, ha detto che ciò che l'amministrazione sta facendo sulla Groenlandia «riguarda esclusivamente i negoziati». «Abbiamo bisogno del controllo legale e delle tutele giuridiche per giustificare lo sviluppo del territorio e l'invio del nostro personale sul campo», ha dichiarato. I sondaggi mostrano che la maggioranza dei groenlandesi è contraria a diventare parte degli Stati Uniti.