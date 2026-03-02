Roma, un'auto in fuga causa un incidente: tre morti al Quarticciolo

Tre persone, una coppia e il loro figlio, hanno perso la vita a Roma al termine di un inseguimento scattato durante un controllo di polizia nel quartiere Quarticciolo. L’episodio è iniziato quando un’auto fermata per un accertamento non si è fermata all’alt e ha accelerato, tentando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento per le strade della zona, al quale si è aggiunta anche una pattuglia dei carabinieri. Durante la fuga, la vettura ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un’auto che procedeva in senso regolare.

L'impatto è stato violento: due dei passeggeri sono morti sul colpo, il terzo è deceduto poco dopo. Dei tre uomini che si trovavano sull’auto in fuga, di origine sudamericana, uno è stato bloccato dagli agenti, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Sono stati arrestati con l’accusa di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di attrezzi da scasso. All’interno della macchina sono stati trovati jammer e cacciaviti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.