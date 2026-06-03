Roma, per la fuga dei cavalli è indagato un agente della Polizia municipale
di Redazione
Si tratta di chi ha acceso i fuochi d'artificio, scatenando la reazione degli animali
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June 3, 2026
C'è un primo indagato nell'indagine avviata della Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa trenta cavalli durante le prove della parata del 2 Giugno.
Si tratta dell'agente della Polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i pm di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano i reati di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
Altri tre agenti sarebbero invece citati nell'informativa finita sul tavolo dei magistrati, ma ancora non formalmente iscritti sul registro degli indagati. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti.
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