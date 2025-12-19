Roma, l'occupazione lascia danni al liceo Giulio Cesare

«Pur prendendo atto del ripristino delle condizioni di accessibilità, si esprime ferma deplorazione per quanto accaduto, episodi che hanno comportato una grave compromissione del diritto allo studio, del regolare svolgimento delle attività didattiche e del clima educativo che deve caratterizzare la vita scolastica». Così la preside del liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, in una nota congiunta con il collegio dei docenti in cui comunica la fine dell'occupazione della scuola.

«"Nel corso dell'occupazione si sono inoltre verificati danni materiali agli ambienti e alle strutture scolastiche, e l'Istituto è stato lasciato in condizioni igieniche particolarmente gravi, tali da richiedere interventi straordinari di pulizia e ripristino, con ulteriore aggravio per la comunità scolastica - prosegue la nota -. Si condannano con decisione anche le scritte offensive, diffamatorie e minacciose comparse nei locali dell'Istituto, rivolte al Dirigente e a due professoresse della scuola e tali da ledere profondamente la dignità individuale, il rispetto reciproco e i valori fondamentali della convivenza civile. Tali comportamenti non possono in alcun modo essere giustificati né ricondotti a forme legittime di espressione del dissenso».

In continuità con quanto già deliberato - continua la nota - il Collegio dei Docenti e il Dirigente Scolastico ribadiscono: la piena solidarietà istituzionale a tutte le persone coinvolte; la necessità di attivare azioni educative e formative per promuovere il rispetto reciproco, la responsabilità individuale e la prevenzione di comportamenti lesivi; l'impegno a rafforzare i percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza e al rispetto di genere.