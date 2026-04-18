Roma, la polizia sequestra 12 chili di stupefacenti in una palazzina a Ponte di Nona

Decisivo il fiuto del cane antidroga, che ha consentito di individuare il quantitativo di hashish e cocaina. Due persone fermate

Un sistema di spaccio, mimetizzato tra le mura di una palazzina di Ponte di Nona, è stato smantellato dalla Polizia di Stato al termine di un'operazione scattata nella periferia est della Capitale che ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di droga. A guidare gli agenti verso lo stupefacente è stato il fiuto di Nelly, cane antidroga della Questura di Roma, che ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 12 chili di stupefacente tra hashish e cocaina.

Il blitz si inserisce in un più ampio dispositivo di controlli a 360 gradi messi in campo dagli uomini del VI Distretto Casilino, sviluppato su più direttrici operative: dalle verifiche amministrative sugli esercizi commerciali, agli accertamenti su soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari, fino ad un'attività investigativa mirata, frutto di un precedente lavoro di osservazione degli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del Distretto. Sono stati arrestati due uomini di nazionalità italiana, di 22 e 48 anni, indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano finiti nel mirino dei poliziotti per una presunta filiera con base logistica allestita all'interno di una palazzina di Ponte di Nona. Gli appartamenti, all'apparenza privi di elementi compromettenti, non hanno ingannato il fiuto di Nelly, che, già lungo le scale, aveva segnalato delle anomalie.