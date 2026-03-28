Roma, è stata recuperata la donna caduta in un pozzo

I vigili del fuoco sono riusciti a riportarla in superficie: è ferita, ma cosciente ed è stata affidata ai medici del 118 per trasportarla in ospedale

La donna caduta nel pozzo, che non era segnalato, in via di Monte Stallonara a Roma, è stata tirata fuori dai vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, la signora è ferita, ma cosciente ed è stata consegnata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

Mentre camminava con il marito all'interno del parco della Pace, la donna è precipitata e si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all'interno. I pompieri hanno utilizzando varie tecniche per riportarla in superficie. Sul posto anche le forze dell'ordine e i sanitari del 118.