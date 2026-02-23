Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: Cinturrino è un delinquente

Sulla vicenda dell'arresto dell'ex poliziotto fermato per l'omicidio di Milano, interviene il numero uno della Polizia: l'immagine sana è quella dei colleghi investigatori della questura, lo stato di diritto per noi non è un principio giuridico astratto

«L'immagine sana è quella dei colleghi investigatori della questura di Milano e questo è molto importante, perché noi abbiamo necessità di essere punto di riferimento per la nostra collettività e il cittadino deve avere quotidianamente fiducia nel nostro operato».

Lo ha detto il capo della polizia Vittorio Pisani, intervenendo sul fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino per la vicenda di Rogoredo. «Penso che aver dimostrato come la Polizia di Stato ha operato l'arresto di un ex appartenente alla Polizia di Stato, anzi lo definirei un delinquente - ha concluso -. Penso che questa sia l'immagine sana del nostro modo di operare».

Per il capo della Polizia, «la posizione dell'amministrazione è molto chiara, di estremo rigore professionale: a nessun poliziotto è consentito operare al di fuori delle regole, giuridiche e deontologiche. Lo stato di diritto non è un principio giuridico astratto, noi per primi siamo tenuti a dimostrarlo concretamente ogni giorno. È un metodo di lavoro il rispetto della persona umana, dell'integrità fisica e della sua dignità».