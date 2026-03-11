Riserve di petrolio, l'Aie pronta a immettere sul mercato 182 barili per calmierare i prezzi

L'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie) ha proposto il maggiore rilascio di riserve petrolifere della sua storia per cercare di ridurre i prezzi del greggio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il rialzo dovrebbe superare i 182 milioni di barili di petrolio immessi sul mercato in due volte nel 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. I membri dell'Aie hanno circa 1,2 miliardi di barili in scorta, più altri 600 in scorte commerciali obbligatorie. la quantità è sufficiente per 124 giorni di mancata fornitura di greggio dal Golfo.

I ministri dell'Energia del G7, riuniti ieri a Parigi sullo sfondo della guerra in Medio Oriente e dell'elevata volatilità dei prezzi del petrolio, si sono detti "pronti" a prendere "tutte le misure necessarie" in coordinamento con l'Aie. "Sosteniamo in linea di principio l'attuazione di misure proattive per affrontare la situazione, incluso l'uso di riserve strategiche", hanno dichiarato i ministri in un comunicato congiunto pubblicato oggi.