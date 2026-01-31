Riccardo, il bimbo di Belluno lasciato a piedi, sarà all'inaugurazione dei Giochi

L'invito dal presidente della Fondazione Milano Cortina. «Mi ha detto: sono Giovanni Malagò, volevo invitare suo figlio. Pensavo fosse uno scherzo»

Riccardo, il bambino di 11 anni che lunedì scorso è stato lasciato a terra e costretto ad una camminata estenuante di 6 chilometri sotto la neve per rientrare a casa, avrà un ruolo nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

La madre del ragazzo, venerdì sera, ha ricevuto una telefonata dal presidente della Fondazione Milano Cortina. «Pensavo fosse lo scherzo di qualche burlone - riferisce - e stavo per chiudere la telefonata. Dall'altro capo del filo ho sentito: "Sono Giovanni Malagò e volevo invitare suo figlio Riccardo a presenziare all'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina". Le sue parole poi mi hanno convinto che era vero quello che mi stava dicendo».