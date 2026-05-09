Repubblica Dominicana, italiano in attesa di estradizione muore in carcere

Un italiano ricercato nel nostro Paese per presunto traffico di stupefacenti è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, a Najayo-Hombres, nella provincia di San Cristóbal, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dall'agenzia spagnola Efe. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Il suo corpo è stato trasferito all'Istituto Nazionale di Scienze Forensi (Inacif) per un'autopsia volta a determinare le cause della morte.