Remigrazione, il 24 gennaio manifestazione a Piacenza

Ostilità verso i migranti e verso le politiche che permettono l'arrivo "di criminali e clandestini". Dopo Modena anche Piacenza "strappa" e alza i toni.

Il Comitato Remigrazione e Riconquista, "promotore della legge di iniziativa popolare per attuare la Remigrazione anche in Italia, conferma la mobilitazione nazionale a Piacenza per sabato 24 gennaio con un corteo che partirà alle 16, con ritrovo in piazzale Milano". Così una nota. «È da una delle città più colpite dalla piaga dell'immigrazione incontrollata - afferma una nota del Comitato - che intendiamo ribadire, con una nuova iniziativa di piazza di carattere nazionale, la necessità che l'Italia adotti misure radicali che portino finalmente per davvero all'inversione dei flussi migratori e all'espulsione di criminali e clandestini». «Tante novità sono in arrivo, dal momento che proprio in questi giorni- prosegue il Comitato- stiamo depositando la proposta di legge di iniziativa popolare per far partire, come promesso, la raccolta firme dal mese di febbraio, con cui metteremo il governo italiano di fronte a una scelta chiara sul futuro dell'Italia: a favore o contro la Remigrazione». «A Piacenza- conclude la nota- invitiamo a scendere in piazza i giovani stufi di non poter vivere liberamente le proprie città, le donne che non sono più libere di uscire la sera, gli anziani sempre più spesso bersaglio della violenza dei maranza, e tutti gli italiani che non si arrendono a un presente fosco e a un futuro senza speranze. Chi doveva difenderti non l'ha fatto, chi doveva affrontare l'emergenza ha fallito. È il momento di reagire in prima persona: scendi in strada, porta un tricolore. È l'ora della Remigrazione, è l'ora della Riconquista!».