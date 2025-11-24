Regionali, affluenza in calo. Domenica il dato dei votanti a -10%

In netto calo il dato dell'affluenza al voto nelle tre regioni italiane dove si vota per eleggere il nuovo presidente della giunta e il nuovo consiglio. Secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno. La percentuale più alta di affluenza si è registrata per ora nel Veneto: 33,88% contro il 46,13% del 2020. A seguire la Campania con il 32,07% contro il 38,91% di cinque anni fa. Ultima la Puglia con il 29,45 % contro il 39,88% della precedente tornata.

Questa mattina i seggi hanno riaperto alle ore 7 e ci sarà la possibilità doi votare fino alle ore 15. Alla chiusura delle urne, si procederà con lo spoglio elettorale e la comunicazione dei dati.