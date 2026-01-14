Referendum, il Tar boccia lo stop alla delibera
di Redazione
Nessuna sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio scorso con la quale è stato fissato il voto per il 22-23 marzo
1 min di lettura
January 14, 2026
Nessuna sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio scorso con la quale è stata fissata per i giorni 22-23 marzo prossimo la data di celebrazione dei referendum sulla giustizia, relativamente alla legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". L'ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico nell'ambito di un ricorso proposto dal "Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA