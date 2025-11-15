Ragazzo morto a Roma. «Prima di precipitare, violenta colluttazione»

L'autopsia ha confermato l'ipotesi di uno scontro fisico tra Leonardo Fiorini, precipitato da un b&b, e il coinquilino David Stojanovic

Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati ad una violenta colluttazione. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta all'Istituto di medicina legale della Sapienza sul corpo di Leonardo Fiorini, 27enne morto dopo essere precipitato da un b&b a Roma, nella zona di Monteverde.

Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei testimoni: prima della caduta i due stavano affrontandosi fisicamente anche sul terrazzo dell'appartamento.

Nel corso dell'esame autoptico sono stati fatti i prelievi per il tossicologico, i risultati arriveranno nelle prossime settimane. Anche l'arrestato sarà sottoposto ad esami per accertare l'eventuale assunzione di droga.