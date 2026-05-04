Quattro migranti trovati morti al confine tra Croazia e Slovenia

Quattro migranti sono stati trovati morti vicino al confine tra Croazia e Slovenia, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Lo riporta la polizia croata. Tredici persone sono state invece ritrovate e poste in un centro di detenzione, hanno precisato le forze dell'ordine, dopo aver spiegato agli inquirenti di "essere state esposte a condizioni disumane" durante un viaggio "disumano" in camion. Un trafficante li avrebbe condotti nei pressi del villaggio di Donje Prilisce, a sud-ovest di Zagabria, prima di fuggire, secondo la polizia locale, che ha aperto un'indagine per determinare la cause della morte dei quattro migranti.