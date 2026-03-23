Quattro ambulanze di un ente ebraico date alle fiamme a Londra

Quattro ambulanze appartenenti a un'organizzazione ebraica di volontariato per il soccorso sono state incendiate nel quartiere di Golders Green, che ospita la più grande comunità ebraica di Londra, in quello che la polizia sta trattando come un attacco antisemita. Lo scrivono diversi media britannici, tra cui Sky News. Gli abitanti del sobborgo settentrionale sono stati svegliati attorno all'1.40 (le 2.40 in Italia) da forti esplosioni, mentre sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco intervenivano. L'incendio è stato dichiarato sotto controllo alle 3 del mattino. È in corso una caccia all'uomo per tre sospetti e la polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno infatti rivelato tre persone mascherate che si avvicinano a un'ambulanza dell'organizzazione Hatzola Northwest e le danno fuoco. "L'incendio doloso è trattato come un crimine d'odio antisemita", ha dichiarato la polizia metropolitana di Londra in un comunicato, aggiungendo che alcuni residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale.