Prorogate di 6 mesi le sanzioni Ue contro la Russia

Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di prorogare fino al 15 settembre le sanzioni contro oltre 2.600 individui ed entità russe. Lo riferisce una fonte diplomatica a Bruxelles, precisando che la decisione non introduce alcuna esenzione. Tra i nomi che restano nella lista figura l'imprenditore Mikhail Fridman, nonostante una precedente sentenza favorevole della Corte di giustizia dell'Ue. Fridman, già sanzionato anche da Regno Unito, Canada e Stati Uniti tra il 2022 e il 2023, aveva lasciato Londra dopo l'inasprimento delle misure britanniche, trasferendosi prima in Israele e poi a Mosca nell'ottobre 2023. Nell'aprile 2024 la Corte Ue aveva annullato le misure nei suoi confronti, ma funzionari europei avevano chiarito che il suo nome sarebbe rimasto comunque nella blacklist. La situazione si è sbloccata grazie alla posizione della Slovacchia che ha infine ceduto, all'ultimo minuto, dall'opporsi al rinnovo delle sanzioni dell'Unione Europea contro circa 2.500 oligarchi ed entità russe, come confermato sabato da fonti diplomatiche. Ungheria e Slovacchia, entrambe vicine a Mosca, hanno in passato minacciato di non rinnovare queste sanzioni, chiedendo la rimozione di determinate persone o entità dalla lista, ma ogni volta si è raggiunto un accordo, talvolta anche all'ultimo minuto.