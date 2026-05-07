Pronto Soccorso, in 9 casi su 10 manca personale e si fa ricorso a medici gettonisti

L'89% dei Pronto Soccorso è sono sottorganico ed è costretto a integrare il personale per garantire la copertura dei turni, facendo ricorso a medici gettonisti, prestazioni aggiuntive e contratti libero-professionali. Nel 29% dei casi si continua inoltre a utilizzare agenzie di servizi, nonostante le indicazioni ministeriali. Non solo, il 70% dei Pronto Soccorso segnala la presenza quotidiana di pazienti in attesa di posto letto in barella, con un'attesa media di 23 ore, mentre solo il 30% non registra il problema. Sono questi i principali dati dell'indagine istantanea della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (Simeu), condotta su circa 3 milioni di accessi ai Pronto Soccorso nel 2025 e che sarà presentata in occasione del XIV Congresso nazionale a Napoli, per i 25 anni della società scientifica.

Rispetto al ricorso ai gettonisti, secondo Simeu «non è più accettabile» come modello strutturale. «La scelta dei medici gettonisti nasce come soluzione flessibile e talvolta economicamente vantaggiosa per garantire la copertura dei servizi, ma si afferma soprattutto dove mancano alternative stabili nel sistema pubblico - spiega Alessandro Riccardi, presidente della Simeu -. Quando invece esistono condizioni organizzate e attrattive, il ricorso a queste figure tende a ridursi».