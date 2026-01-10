Prezzo dell'oro record nel 2025, e la corsa continua

Gli elementi che hanno spinto le quotazioni saranno attivi anche nei prossimi mesi

I prezzi dell'oro hanno polverizzato tutti i record nel 2025 salendo del 65%: il più alto incremento da mezzo secolo. E la corsa non finisce qui perché il mercato nel 2026 non vedrà lo scoppio della bolla e i prezzi resteranno alti.

Secondo un sondaggio condotto dalla Bloomberg fra gli operatori di mercato è difficile che si ripeta il rally dello scorso anno. Tuttavia, gli elementi che hanno spinto le quotazioni saranno attivi anche nei prossimi mesi: tassi di interesse in calo, tensioni geopolitiche e acquisti delle banche centrali in primis. Le quotazioni sono attualmente poco sotto il record del 26 dicembre di 4.533 dollari l'oncia dopo una continua ascesa vista negli ultimi cinque anni e innescata dalla pandemia di Covid-19. Da allora i prezzi hanno superato, a ogni stress dei mercati come le tariffe o le guerre, tutte le soglie.