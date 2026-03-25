Precipita da un dirupo nel tentativo di raggiungere la Francia

Il ragazzo, migrante, ha detto di avere 17 anni. I soccorritori lo hanno trovato in ipotermia

Un ragazzo di origine straniera è stato soccorso mercoledì mattina verso le 8 dopo essere caduto in un dirupo mentre tentava di raggiungere la Francia attraverso il “Passo della morte”. Il giovane, che ha detto di avere 17 anni, è precipitato per una decina di metri prima di arrivare al precipizio. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco ed è stato anche allertato l'elisoccorso per le operazioni di recupero.

I soccorritori lo hanno trovato in ipotermia, con un trauma al bacino e altre lesioni in corso di valutazione da parte dei medici. Una volta stabilizzato è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.