Pozzallo, barcone con 150 migranti alla deriva
di Redazione
L'appello del sindaco: fare presto per salvarli
January 17, 2026
Un barcone con 150 migranti, si trova a 50 miglia a sud-est della costa di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco della città del Ragusano, Roberto Ammatuna, spiegando che una motovedetta della Capitaneria di porto, si sta dirigendo nell'area. «Considerato l'imminente peggioramento delle condizioni meteo marine, bisogna fare presto per salvaguardare la vita di tanti esseri umani e non fare correre rischi ai tanti militari della Guardia costiera che non finiremo mai di ringraziare», dice Ammatuna.
