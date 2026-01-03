Polstrada, nel 2025 contestate 1,6 milioni di infrazioni

Nel bilancio dell'anno anche 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione ritirate e decurtati 2.794.271 punti patente

Nel 2025 la Polizia stradale ha impiegato su strade e autostrade 423.328 pattuglie che hanno controllato 2.014.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni: le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312. Sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione e decurtati 2.794.271 punti patente. Sono alcuni dei dati contenuti nel tradizionale report di fine anno sull'attività della Specialità.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469.

Nelle 180 tratte autostradali - pari a 1.800 chilometri - la Polizia Stradale controlla la velocità media attraverso il “Tutor”: nell'anno appena trascorso ha rilevato 362.792 infrazioni per superamento dei limiti.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di 334.439 veicoli pesanti e all'accertamento di 490.972 infrazioni.

Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di indagare complessivamente 16.823 persone di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà. Oltre 2.800 chili di sostanze stupefacenti sequestrati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644 di cui 1.496 autofficine, 1.078 autorivendite, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolizioni; 1.933 le infrazioni rilevate di cui 1.632 di natura amministrativa e 301 di rilevanza penale.

La Polizia stradale, inoltre, ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta (la cosiddetta “Terra dei Fuochi”). Nel corso del 2025 le attività operative, con l'impiego di 907 pattuglie, hanno permesso di sottoporre a controllo complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari ad 2.292.533 euro.