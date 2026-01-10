Polizia postale, nel 2025 oltre 9mila attacchi informatici

Nel 2025 sono stati registrati complessivamente 9.250 casi di attacchi informatici, sono stati oltre 49.000 gli alert diramati dal Centro per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. E' quanto emerge dal report annuale della polizia postale per la sicurezza cibernetica. Il Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) ha gestito 47 richieste di cooperazione internazionale, consentendo l'identificazione e il deferimento di circa 169 persone. Dallo studio risulta anche che l'adescamento online si conferma un fenomeno "di preoccupante vitalità", con un totale di 428 casi trattati. Il rischio si concentra in modo massiccio sulla fascia adolescenziale (tra i 14 e i 16 anni), che con 237 casi rappresentano la maggioranza assoluta delle vittime (55% del totale). Nel 2025 - si legge nel rapporto - il cyberbullismo ha rappresentato una componente rilevante delle condotte illecite commesse in ambiente digitale da e contro minori, con 361 casi trattati.

Cinquantaquattro persone indagate, 227.375 contenuti web monitorati, 533 contenuti web oscurati. E' il bilancio dell'attività della polizia postale contro il cyberterrorismo nel 2025 come emerge dal report annuale 2025 della Polizia postale. Contro il cyberterrorismo nel 2025 il Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica ha rafforzato le attività preventive e investigative attraverso il monitoraggio Osint del web e indagini mirate sulla relazione tra radicalismo e dimensione digitale, con il supporto dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica attivi sul territorio. L'anno, osserva la polizia postale, è stato segnato da un aumento delle minacce ibride legate alle tensioni geopolitiche internazionali, con riflessi sulla sicurezza interna.