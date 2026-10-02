Dal Cdm un Documento di finanza pubblica «prudente». Ridotto lo scostamento per la difesa

La manovra «seria» preconizzata da Giancarlo Giorgetti inizia a prendere forma con l’approvazione nel Consiglio dei ministri del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) e della relazione per lo scostamento e l’attivazione della clausola di salvaguardia (Nec), da spedire a Bruxelles dopo il via libera del Parlamento. Il processo è in divenire e l’esito della richiesta di Giorgia Meloni alla Commissione per una maggiore flessibilità potrebbe ricalibrare qualche passaggio dell’ultima legge di Bilancio del governo. Ma la direzione è abbastanza chiara e resta all’insegna della «prudenza».

Prudenza anche politica, che si sostanzia nella riduzione alla voce difesa dello scostamento previsto. A settembre l'Italia aveva chiesto di attivare la clausola per circa 36 miliardi complessivi: 14 miliardi per l'energia, pari allo 0,6% del Pil cumulato, e circa 22 miliardi per la difesa, pari allo 0,9%. L’esecutivo, come confermato dal titolare del Mef al termine del Cdm, ha deciso di ridurre la quota destinata alla difesa allo 0,6% del Pil. Quella per l’energia resterebbe allo 0,6%, ma il totale sul Pil scenderebbe all’1,2%, cioè 28 miliardi circa, anziché i 36 miliardi previsti inizialmente. Cifre da dividere nel biennio 2027-2028.

Giorgetti ha chiarito che «il Dpfp arriva in un contesto particolarmente complesso, in cui fare previsioni è complicato». Nondimeno, ha previsto, «il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026», visto che i dati vanno «depurati» dallo scostamento in deroga concesso a Roma, e questo consentirebbe l’agognata archiviazione della procedura di infrazione. Mentre nel 2027 potrebbe salire al 3,4%, per poi calare al 3,3% nel 2028 e attestarsi sul 2,4% nel 2029. In ogni caso l’esecutivo continuerà a prestare attenzione «monitorando la situazione sia dei tassi che dell'inflazione» e l’approccio ai conti, ha precisato ancora il ministro, sarà più «prudente» rispetto a quello prospettato un mese fa.

Del resto, la crescita stratosferica dell’inflazione rispetto alle stime riduce il margine di manovra e in questo senso la richiesta della premier a Bruxelles ha perfettamente senso per Giorgetti: «La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa o un'ulteriore flessibilità. Viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione al fatto che gli obiettivi fissati non possono non considerare quell’impatto». Oltretutto, ha ricordato, si tratta di una rimostranza che accomuna molti governi europei, non solo quello italiano.

La preoccupazione è acuita anche dallo spread tra Btp e Bund (rispettivamente i titoli di Stato italiani e tedeschi). Ieri ha chiuso in calo vertiginoso, a 114,6 punti base contro i 126 dell'apertura e un picco di 132, con il rendimento annuo del titolo decennale italiano in calo di 8,6 punti base al 4,6%.

Un fronte che resta motivo di forte attenzione a Via XX Settembre. Tuttavia, e nonostante il contesto, lo spazio per un annuncio Meloni ha voluto lasciarselo e poco dopo la conferenza stampa ha celebrato sui social l’approvazione del «primo Piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» (vedi a fianco), con uno stanziamento di oltre un miliardo e mezzo di euro. Un piccolo segnale elettorale in occasione della Festa dei nonni e in vista della prossima sfida alle urne.

Ma la partita sul bilancio è anche interna al centrodestra. Poco prima del Cdm, Antonio Tajani ha riunito lo stato maggiore di Forza Italia e ha annunciato che dal suo partito arriveranno solo proposte per abbassare la pressione fiscale. Nessuna, ha precisato, in chiave elettorale. Matteo Salvini ha già chiesto segnali «coraggiosi» per contrastare il caro vita. E ieri fonti leghiste hanno salutato con favore non meglio specificati «investimenti a sostegno di cittadini, famiglie e imprese. Ora – hanno assicurato – tra le priorità del ministro Salvini, ci sono gratuità e forti sconti per mezzi pubblici e treni a favore di milioni di studenti e pendolari».