Perché Gesù non ride mai?

Perché Gesù nei Vangeli non ride mai? Da questa domanda prende avvio una riflessione sulla vera gioia cristiana, tra Scritture, santi e una fede capace di trasformare anche il buonumore in segno di pienezza.

I cristiani, si dice sempre, sono uomini e donne della gioia. Ma allora perché Gesù nei Vangeli non ride mai? È la domanda cui risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, che riprende anche le Scritture e le testimonianze dei santi fino a indicare una ricetta del buonumore “credente”.

Taccuini celeste è un podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto