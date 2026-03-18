<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Perché Gesù non ride mai?

Perché Gesù nei Vangeli non ride mai? Da questa domanda prende avvio una riflessione sulla vera gioia cristiana, tra Scritture, santi e una fede capace di trasformare anche il buonumore in segno di pienezza.
1 min di lettura
March 18, 2026
I cristiani, si dice sempre, sono uomini e donne della gioia. Ma allora perché Gesù nei Vangeli non ride mai? È la domanda cui risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, che riprende anche le Scritture e le testimonianze dei santi fino a indicare una ricetta del buonumore “credente”.
Taccuini celeste è un podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto

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